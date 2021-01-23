وفاة المنتج ميدو منيب عن عمر 41 عاما

غيب الموت قبل ساعات المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ

وقررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر بالمسجد بجوار منزل الأسرة بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى.

وكان آخر اعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.