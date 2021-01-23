عم بتحاربوا الموت لتبقي الحياة.. نانسي عجرم توجة رسالة دعم مؤثرة للجيش الأبيض

وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة دعم مؤثرة لفريق الجيش الابيض اعترافا بدورهم في ازمة كرونا .

وكتبت نانسي عجرمعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : انتو ما عم بتناموا سهرانين علي سلامتنا ، انتوا بعاد عن بيوتكن حتي نحنا نبقي محميين ببيوتنا ، انتو محرومين من اهلكن حتب نحنا ما نخسر اهلنا ، انتو عم تهتموا بكل مريض بوقت محرومين نرافقن ، الكن انتوا كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل و صعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياة بلا اي مقابل ، كل طبيب ، كا ممرض ، كل مسعف

وتابعت: انتوا مش جيش ابيض بس ، انتوا قلوب شفافه و صادقه ما بتعرف الا تحب ورح تبقي تحب بصدق و بدون مقابل .. لان عالمنا بحاجة لكتير حب حتي يشفي ، نحنا تعبا بس انتوا ما استسلمتوا ، نحنا خاييفين بس انتوا بعدكن متحدين ، نحنا عم نضعف بس انتوا قوتتنا .. اطباء وممرضين و مسعفين ، انتوا اشخاص عم بتقاموا التعب و تواجهوا الخوف لتحمونا .. عم بتحاربوا الموت لتبقي الحياة.

يذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".