في ذكرى ميلاده.. سر حب سعيد عبد الغني للون الأبيض

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان سعيد عبد الغني، وذلك عقب أيام من ذكرى وفاته، فقد ولد الراحل عام 1938، ونشأ في قرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

بدأ الراحل سعيد عبدالغني حياته صحفيًا بقسم الحوادث، ثم انتقل لقسم الفن حتى أصبح رئيس القسم، تزوج من شقيقة الفنانة زهرة العلا.

ومن بين أشهر أعمال الفنان الراحل مسلسل "القاهرة ترحب بكم"، فيلم "الشطار"، فيلم "مهمة في تل أبيب"، فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، مسلسل "نصف ربيع الآخر"، فيلم "حبيبي دائمًا"، مسلسل "الباحثة"، ومسلسل "الأفعى"، مسرحية "المهزلة الأرضية".

وقد أصيب الفنان سعيد عبدالغني بالتهاب رئوي حاد في ديسمبر 2018، ومنع الأطباء الزيارة عنه لخطورة حالته، وكان ابنه الفنان أحمد سعيد عبد الغنى حريصا على ألا تذاع أخبار عن مرض والده حتى لا يقبل محبوه وزملاؤه من الوسط الفنى لزيارته، ما قد يشكل ضررا على حالته الصحية، لكنه طلب الدعاء له من جميع محبيه.

وعن حبه للون الأبيض قال أحمد سعيد عبد الغني ان والده عقب صدمة نكسة 67، وعودته غير أشياء كثيرة في حياته، وأصبح اللون الأبيض أساسيا في حياته، وكانت غرفته ومكتبه باللون الأبيض، وتابع: "في موضوع اللبس الأبيض، أنا اللي كنت بتعب في شراء الملابس، أي جاكيت أبيض كنت اشتريه له".