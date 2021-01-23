أحمد الروبي يكشف لـ"دوت الخليج الفني" الصعوبات التي واجهته في مشواره الغنائي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد الروبي عن الصعوبات التي تعرض لها في مشوراه الفني، وعن جميع الأزمات التي مر بها.

وقال لـ"دوت الخليج الفني": "الصعوبات كانت كثيرة، من أول أغنية قمت بتنزليها في 2010 "دي زمانها" ونجحت وبدأت الناس تتحدث عنها، وكثير من المنتجين تواصلوا معي" .

وأضاف أن ثورة 25 يناير قامت بعد طرحه الأغنية بشهرين وتغير السوق بأكمله، وتوقف المنتجون عن الإنتاج وهو ما تسبب في وقف سوق الأغاني كما أن الذوق اختلف.

وأشار إلى أنه قام بطرح الكثير من الأغاني ولكن لم ينجح منهم شئ، حيث كانت أغاني "Under ground" تكتسح الساحة، وكان ينفق كل ماله على الأغاني دون جدوى.