وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة دعم مؤثرة لفريق الجيش الابيض اعترافا بدورهم في ازمة كرونا . نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. نشر الفنان تامر حسني فيديو جديد برفقة النجم هاني شاكر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وجهت الفنانة ريهام حجاج رسالة لزوجها في عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". احتفلت الفنانة كندا علوش بعيد زواجها من النجم عمرو يوسف .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. نانسي عجرم توجه رسالة دعم مؤثرة للجيش الأبيض.. هاني شاكر يترجى تامر حسني للغناء.. وكندا علوش تحتفل بعيد زواجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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