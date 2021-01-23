شريف سلامة ينضم لفريق شقة 6

انضم الفنان شريف سلامة لمسلسل "شقة 6" وهو من بطولة الفنانة روبي ومن المقرر أن يعرض رمضان المقبل. مسلسل "شقة "6، تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلي. أحدث أعمال شريف سلامة مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل والمقرر عرضه قريبًا. مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبي وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

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