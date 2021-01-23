الكينج يتعاون مع راؤول فى كليب جديد يخرجه أكرم فاروق

يستعد الكينج محمد منير لتصوير كليب جديد لم يستقر على اسم له حتى الآن، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أكرم فاروق.

ولم تكن هذه المرة هى الأولى التي يتعاون فيها أحمد حسن راؤول مع الكينج محمد منير ، حيث تعاونا من خلال أغنية"باب الجمال"هيد ألبومه الجديد، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، وهى من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

ومن ناحية أخرى أعاد القائمون على أغنية "فينك يا حبيبى" للنجم محمد منير بث الأغنية مرة أخرى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما تم حذفها، بسبب امتلاك شركة صوت الدلتا لحقوق عرضها أى بيعها أو تسجيلها، حيث تم التصالح بين صوت الدلتا وبين الشركة المنتجة للأغنية أمس، ومن ثم فقد تم إعادة عرض الاغنية مرة أخرى، وهى فى الأصل للفنان الراحل بحر أبو جريشة.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.