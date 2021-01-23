تأجيل عرض فيلم جاريد ليتو Morbius من جديد

كشف موقع جاست جيرد عن تأجيل عرض فيلم Morbius أحد إنتاجات شركة مارفيل، ليعرض في 21 يناير 2022، وكان من المفترض في البداية عرض فيلم جاريد ليتو في دور السينما في يوليو 2020، ولكن تم تأجيله إلى مارس 2021 بسبب وباء كورونا، قامت شركة Sony Pictures بتأجيل عرض الفيلم ليصدر في 8 أكتوبر 2021، إلا آخر موعد تم الاستقرار عليه هو 21 يناير 2022.

فيلم Morbius الجديد، يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، ومن بطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر، وفقا لمل نشر على موقع "imdb".

ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.

وكان قد كشف التقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter" أن الممثل الأمريكى جاريد ليتو، الذى قام بأداء شخصية الـ Joker من خلال فيلم Suicide Squad، شعر بالانزعاج، عندما قامت شركة Warner Bros، باختيار الممثل خواكين فينيكس بدلا منه لأداء الدور.