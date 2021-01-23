ماجد المصري يُعلن عن شفاء ابنته داليدا من فيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان ماجد المصري عن شفاء ابنته داليدا من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر ماجد المصري صورة له برفقة ابنته داليدا، وعلق عليها قائلاً :"ألف حمد وشكر ليك يارب، تعافي حبيبة قلبي بنتي داليدا من فيروس كورونا، عقبال كل مريض ومريضة إن شاء الله".

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجد المصري الدرامية هو مسلسل "الوجه الآخر"، وهو بطولة نسرين طافش، هبة الأباصيري، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل