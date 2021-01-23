ماجد المصري يعلن تعافي ابنته من فيروس كورونا

أعلن الفنان ماجد المصري، عن تعافي ابنته الصغيرة من فيروس كورونا المستجد.
ونشر ماجد المصري صورة جمعته بإبنته عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها قائلًا: "الف حمد وشكر ليك يارب .تعافي حبيبه قلبي بنتي داليدا من فيروس كرونا عقبال كل مريض ومريضه إن شاء الله".
وكان الفنان ماجد المصري، وجه رسالة دعم للفنان أمير كرارة بعد شفائة من فيروس كورونا.
ونشر ماجد المصري،صورة تجمعه بأمير كرارة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا: "حمدلله علي سلامتكم يا ميرو".
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