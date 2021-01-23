نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر فيها برفقة المنتج تامر مرسي.

وكتب "شاكوش"، معلقا على الصورة "أخويا وحبيب قلبي الأستاذ تامر مرسي".

وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، الصلح مع صديقه حسن شاكوش بعد الخلافات التي نشبت مؤخرًا. ونشر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة مع حسن شاكوش. وعلق على الصورة "مهما كان بينا عيش وملح ونجاح وبحبه من قلبى". من ناحية أخرى كان تعاون شاكوش وكمال مؤخرًا في أغنية "لغبطيطا" التي حققت نجاحا كبيرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن شاكوش لـ المنتج تامر مرسي في أحدث ظهور: أخويا وحبيب قلبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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