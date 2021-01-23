في عيد ميلاد ريم أحمد.. معلومات لا تعرفها عنها

ريم أحمد لا تعمل بمجال التمثيل فقط، فما لا يعرفه الكثير عنها أنها تعمل بمجال التقديم التليفزيوني حيث تشارك ببرنامج "ست الحسن" كما تعمل كمدربة رقص وخاصةً "الزومبا".
ودخلت ريم أحمد الفن عن طريق الصدفة من خلال أصدقاء والدتها وشاركت في سلسلة مسلسلات "يوميات ونيس".
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