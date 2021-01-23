في ذكرى ميلاد أحمد راتب.. خطأ طبي أودى بحياته

تحل اليوم السبت، 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني الطويل.

وتعرض أحمد راتب، قبل أسبوع من وفاته وتحديدا بعد عرض مسرحيته الأخيرة "بلد السلطان" لأزمة قلبية، نتيجة خطأ طبي تعرض له قبل وفاته بعدة أشهر ودخل على أثره المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الراحل قد أصيب ببعض الآلام في الصدر، وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة، وكان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان".

ووصف الطبيب له بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها، لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديدًا بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمنًا له.