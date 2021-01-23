في ذكرى ميلاد عزيز عثمان.. أسباب زواجه من ليلى فوزي

تحل اليوم السبت 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزيز عثمان الذي اشتهر بالعديد من الأدوار الكوميدية .
تزوج الفنان الراحل عزيز عثمان من الفنانة ليلى فوزي على الرغم من اعتراض والدها بسبب فرق العمر، إلا أن الفنانة الراحلة أصرت على الموافقة حتى تتمكن من دخولها عالم الفن والتخلص من تحكمات والدها والتي كانت تعوقها .
ولم تستمر تلك الزيجة طويلا وطلبت ليلى فوزى، الطلاق بعد عامين من الزواج، ورفض "عزيز عثمان" فى البداية تلبية طلبها إلا أنه وافق بعد إصرارها ليتوفى بعدها بأيام فى 24 فبراير عام 1955، عن عمر ناهز 62 عاما.
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