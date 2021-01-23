أعلنت أسرة المنتج ميدو منيب، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة عليه.
وتقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالمسجد أمام منزله، في منطقة السيدة زينب، على أن يتم دفنه في مقابر أسرته آل منيب بالدراسة.
يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى.
وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العزاء أمام منزله.. تعرف على تفاصيل جنازة المنتج ميدو منيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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