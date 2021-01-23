العزاء أمام منزله.. تعرف على تفاصيل جنازة المنتج ميدو منيب

أعلنت أسرة المنتج ميدو منيب، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة عليه.

وتقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالمسجد أمام منزله، في منطقة السيدة زينب، على أن يتم دفنه في مقابر أسرته آل منيب بالدراسة.