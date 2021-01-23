"القصة واللي كان" ل حمزة نمرة تقترب من ال ٢ مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية "القصة واللي كان" للفنان حمزة نمرة نجاخاً كبيراً، التي تتواجد في ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مولود سنة 80".

فكسرت الأغنية حاجز المليون واقتربت من ال 2 مليون مشاهدة، فور طرحها بيومين عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "القصة واللي كان" فهي من كلمات محمد شافعي، وألحان حمزة نمرة، وتوزیع كریم عبد الوھاب، واشترك في أدائها أوركسترا بودابست، وSteve Turner (وتريات)، ومصطفى أصلان (جيتار)، والفيديو من إخراج Yassin Soudan.

في سياق منفصل، كان حمزة نمرة طرح أولى أغانى ألبومه الجديد "مولود سنة 80"، نهاية العام الماضى، والتى تحمل نفس اسم الألبوم، وهى من كلمات حازم ويفى، وألحان حمزة نمرة، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهى مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحا، فاضى شوية، مش مهم، يابا، أحكيلك خوفى، معلش، القصة واللى كان، غنوة ليك من قلبى، فيه ناس.

وأعلن حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرحه أغانى الألبوم بشكل ثنائيات يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءا من 15 ديسمبر إلى 24 فبراير من العام الحالى قائلا: "الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله معانا مع أول أغنية من أغانى ألبوم مولود سنة 80.. وكل يوم أربعاء في نفس المعاد هيكون معادنا مع أغنيتين جداد من الألبوم. وتعبنا كتير على الألبوم ده وإن شاء الله كل أغنية فيه تعجبكم وتكون على قدر توقعاتكم".