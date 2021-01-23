في ذكرى ميلاده..معلومات لا تعرفها عن عزيز عثمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزيز عثمان الذي اشتهر بالعديد من الأدوار الكوميدية .

ولد عزيز عثمان في الثالث والعشرين من يناير ١٨٩٣، لأسرة فنية، فوالده هو الموسيقار محمد عثمان، التحق في بداياته الفنية بفرقة بديعة مصابني، حيث اشتهر بتقديم الأغنيات الساخرة.

دخل عالم السينما في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، واستمر قرابة عقد كامل، حيث كانت بداياته من خلال فيلم "لعبة الست" عام ١٩٤٦، والذي قدم خلاله شخصية "بلاليكا" وهي أنجح شخصياته في السينما وأشهرها.

شارك خلال مسيرته الفنية في العديد من الأفلام الناجحة، منها: "عنبر، آخر كدبة، ساعة لقلبك، سماعة التليفون، ما تقولش لحد".

تزوج الفنان الراحل عزيز عثمان من الفنانة ليلى فوزي على الرغم من اعتراض والدها بسبب فرق العمر، إلا أن الفنانة الراحلة أصرت على الموافقة حتى تتمكن من دخولها عالم الفن والتخلص من تحكمات والدها والتي كانت تعوقها .

ولم تستمر تلك الزيجة طويلا وطلبت ليلى فوزى، الطلاق بعد عامين من الزواج، ورفض "عزيز عثمان" فى البداية تلبية طلبها إلا أنه وافق بعد إصرارها ليتوفى بعدها بأيام فى 24 فبراير عام 1955، عن عمر ناهز 62 عاما.