لبلبة تكشف عن تفاصيل علاقتها بالسيناريست الراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لبلبة عن بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتها مع السيناريست الراحل وحيد حامد، مُوضحة أنها كانت تعتبره مثل شقيقها الأكبر، فقد كانت تستشيره في كل شئ في حياتها.

وقالت لبلبة خلال لقائها في برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد، أنها مضت العديد من السنوات دون تقديم أي عمل فني فيها، وهذا ما جعلها تلجأ للسيناريست الراحل وحيد حامد، لتسأله عما إذا كان بإمكانها قبول الأعمال الغير مناسبة التي تُعرض عليها، ليرد عليها قائلًا: "أنتي زي أحمد زكي متشتغليش وانتي مش حابة الموضوع".

وأشارت لبلبة إلى أنها كانت تعتبر السيناريست الراحل وحيد حامد كشقيقها وصديقها، لافتة إلى أنها أنها رفضت تسعة أعمال في سنة واحدة منهم أعمال سينمائية وتلفزيونية، وأن مرض والدتها استغرق 16 سنة، وأنه تم علاجها في الخارج".

وأضافت لبلبة :"أتعودت أعيش بالقليل معيش برضى وخلاص، بدبر حالي؛ لأني عندي أولويات صحة أمي رقم واحد، قعدت سبع سنين كده، الفلوس بتيجي ليه عشان نبسط اللي حوالينا، أنا تلاجتي مفيهاش لحمة ولا فراخ ولا حاجة مباكلهمش باكل جبنة".