لبلبة : بعرف من ضربة جزمة عادل إمام هو مبسوط ولا لا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لبلبة عن علاقتها بالزعيم عادل إمام، وعن شخصيته وتفاصيل تعاونهم سوياً.

وقالت لبلبة خلال ضيافتها في برنامج "باب الخلق" الذي يذاع على شاشة النهار مع الإعلامي محمود سعد: "الأستاذ عادل إمام، أخذ قلبي، ومن يعمل معه يحبه كثيراً، فأنا أترك نفسي عندما أعمل معه، وهو ياخذ باله من كل شئ ، فهمته أن إمتى أنا أتكلم، لما بشتغل معاه ببقى عيني على عينه وعلى بوقه وبفهم من كده أن الشوت يخلص كده من غير ما يعمل حاجة، ويقول إفهات كثيرة ولا أتدخل بها" .

واستكملت لبلة حديثها قائلة: " تعوت أن لا اضحك عندما اجده يقوم بعمل ريأكشنات أثناء عمله، حتى لا اضر العمل ، وله جماهيرية كبيرة وأنا استفدتها منها ، والناس حبونا مع بعض وبقيت أعرف من ضربة جزمته في استديو النحاس حالته سعيد أم لا " .