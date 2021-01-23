لبلبة عن عملها مع الزعيم عادل إمام :"بحبه أوي ومعاه بحس بنجاحي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة لبلبة عن بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتها بالفنان عادل إمام، مُشيرة إلى أنها تشعر بنجاحها عند الوقوف أمامه.

وقالت لبلبة خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق" أنها عملت مع الزعيم عادل إمام أكثر من مرة في كل مراحل عمره،مُضيفة :"هو شخصية لازم تحبه، ولازم ياخد قلبك، ولما بشتغل معاه بسيب نفسي وهو بياخد باله من كل حاجة، فهمته أن إمتى أنا أتكلم، لما بشتغل معاه ببقى عيني على عينه وعلى بوقه وبفهم من كده أن الشوت يخلص كده من غير ما يعمل حاجة، ومينفعش أبوظ له إفيه".

وتابعت لبلبة قائلة:" الناس حبونا مع بعض، وبحبه أوي ومعاه بحس بنجاحي، واستفدت كتير من جماهيريته، بحس بيه لما أسمع ضربة جزمته في الطرقة بتاعت ستوديو النحاس، وأقول النهارده مبسوط أو مش قد كده".