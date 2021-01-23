فن ومشاهير

لقاء الخميسي تروج لحفلها المُقبل بساقية الصاوي

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة لقاء الخميسي لحفلها الجديد المقرر إقامته خلال الأيام المُقبلة في قاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت لقاء الخميسي صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلقت عليه قائلة :"في انتظاركم في "ساقية الصاوي " الخميس ١١/٢/٢٠٢١".

والجدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، أميرة هاني، هنادي مهنى، مصطفى أبو سريع، أحمد السقا، وكوكبة مميزة من النجوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا