تعرف على تفاصيل جنازة المنتج ميدو منيب

وكان المنتج ميدو منيب قد رحل عن عالمنا أمس بعد إصابتة بنزيف في المخ.

وكان المنتج الراحل ميدو منيب قد قام بإنتاج العديد من الأغاني للفنانين، وكان من بين الذين قام بالإنتاج لهم ساندي، ورنا سماحة، وشذى، وكانت آخر أعماله الإنتاجية هو ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت أسرة المنتج الراحل ميدو منيب عن موعد أداء صلاة الجنازة عليه، حيث من المقرر أن تقام مراسم صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد الموجود أمام منزله بالسيدة زينب، كما سيتم دفن جثمانه بمقابر أسرته آل منيب في منطقة الدراسة.