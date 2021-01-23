فن ومشاهير

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

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القاهرة - محمد ابراهيم - توفي صباح اليوم والد المطربة هبة مختار، وهو شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في الرضاعة، ومن المُقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وكانت الفنانة هبة مختار قد أعلنت عن وفاة والدها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه :"البقاء والدوام لله والدي في ذمة الله الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

وفي سياق آخر، طرحت المطربة هبة مختار مؤخرًا أغنية "سيد الرجالة"، وهي من كلمات محمد جشم، وألحان سامر أبو طالب، والتوزيع الموسيقي عمرو إسماعيل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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