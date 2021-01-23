وفاة شقيق الفنانة الاستعراضية هندية

أعلنت الفنانة هندية وفاة شقيقها، من خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك.
قالت :"أخويا في ذمة الله اسألكم الدعاء فضلا وليس أمرًا".
يذكر أن هندية فنانة إستعراضية، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل فى شارع محمد على، وقدمت عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل :"الهجرة الى المجهول" ومسرحية:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى".
كما شاركت فى كل من فيلم: اللعب مع الكبار وحنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.
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