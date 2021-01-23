شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب من المسجد النبوى الشريف

نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له ظهر فيها من المسجد النبوى الشريف، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب رجب عبر صورته معلقا: "المسجد النبوى الشريف".

وشارك محمد رجب فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.