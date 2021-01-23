منة شلبي تدعو للتبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال

طالبت الفنانة منة شلبي، متابعيها بالتبرع لصالح مستشفى أبو الريش لمساعدة الأطفال، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقالت منة شلبي في تغريدة لها: "مستشفى أبو الريش للأطفال محدش بيعملها إعلان نعملها احنا إعلان علشان فعلا أطفالها محتاجين رعاية طبية واهتمام. إذا فيه حد عاوز يعمل خير لطفل أو مساعدة يروح بنفسه بإجراءاته الاحترازية ويجيب المستلزمات بنفسه مش يسيب فلوس لا يشوف الناقص لمريض ويجيبه ويسلمه بنفسه للمستشفى".
وهذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها منة شلبي مستشفى أبو الريش، فقد ناشدت جمهورها قبل عامين بالتبرع للمستشفى عبر حسابها بتويتر، قائلة: "ابعتوا رسالة على 9501 توصل 5 جنيه لأطفال مستشفى أبو الريش، المستشفى بتعانى من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات.. المستشفى معهاش تعمل إعلانات.. اعمل لها أنت إعلان وشير يمكن حد يبعت عن طريقك وتاخد ثوابه".
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