شاهد عمرو دياب مع أبنائه في كواليس حفل دبي

شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره صورة جديدة من كواليس حفله الذي أحياه مساء أمس الجمعة في دبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر مع "عمرو" بالصورة أبنائه كنزي وعبد الله، حيث كانا مفاجأة الحفل عندما قدم للجمهور أغنيته الشهيرة "قمرين" ليصعدا على المسرح معه.

النجم عمرو دياب قدم أغنية "قمرين" التى كانت هديته لـ"عبد الله" و"كنزى" وظهرا معه في الكليب وقت طفولتهم.

طرح عمرو دياب ألبومه الأحدث "يا أنا يا لاء"، تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد وبالتحديد يوم ٢٥ من ديسمبر الماضي وضم ١٢ أغنية هي: "يا أنا يا لاء، محسود، شكرا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يا دلعوا، من العشم، محسود "ريمكس"، والجو جميل.

ويعد ألبوم "يا أنا يا لاء" هو الثاني للهضبة في عام ٢٠٢٠ بعد أن طرح ألبوم "سهران" في فبراير الماضي.