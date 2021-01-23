في حفل غنائي ضخم.. عمرو دياب يشعل سماء دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الهضبة عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية حفل غنائي ضخم باستاد دبي الدولي وشهد الحفل نجاحًا مُبهرًا.



وقدم الهضبة في الحفل باقي من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وأغاني ألبومه الأخير"يا أنا يا لأ" وسط صيحات وهتاف جميع الحاضرين، ومن بين الحاضرين الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي.