تشييع جثمان المنتج ميدو منيب من أمام منزله بالسيدة زينب

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على المنتج ميدو منيب، الذى توفى إثر نزيف فى المخ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

حضر صلاة الجنازة عدد من أصدقائه منهم المطرب محمد سراج والمطربة ياسمين نيازي وبعض أقاربه للصلاة على الجثمان أمام منزله، والتوجه لمدافن الأسرة فى منطقة الدراسة.