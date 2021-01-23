حل المنتج ميدو منيب ضيفا على موقع "دوت الخليج" في عام 2018، في آخر ظهور له مع الموقع، قبل أن يغيبه الموت فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ

ونعيد نشر أبرز تصريحاته أثناء الندوة من خلال السطور التالية:

أعرب المنتج ميدو منيب، عن سعادته بنجاح أغنية "100 راجل" من ألبوم هايدى موسى الجديد، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن يقدم الأغنية كأغنية رئيسية للألبوم لكنه فضل فى النهاية "حنية الدنيا" عليها. وأشار "منيب" خلال ندوة "دوت الخليج" إلى أن كثيرا من الجمهور اعتقد أن هايدى موسى ترد على رامى صبرى بعد إطلاقه أغنية "الراجل". وقال المنتج ميدو منيب، إنه تعمد تقديم هايدى موسى بشكل جديد وأقنعها أن تقوم بتصوير كل الأغانى بطريقة المينى كليب. وأضاف أنه ابتعد عن فكرة تقديم الأغنية والصورة الثابتة، وفضل أن يقدم أمرا مختلفا وجديدا ويجذب الجمهور، مشيرا إلى أنه صور الأغانى فى أكثر من مكان. أما الفنانة هايدى موسى فقالت إنها اختارت الأغنية بنفسها وهى تجمع بين الشرقى والشعبى الشيك وراهنت نفسى على تقديمها بشكل مختلف. وأضافت أن الأغنية انتصار لكل البنات وقامت هايدى بغناء الأغنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاته.. دوت الخليج يعيد نشر ندوة المنتج الراحل ميدو منيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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