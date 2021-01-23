شاهد.. جنازة المنتج ميدو منيب أمام منزله في السيدة زينب

كان آخر ما كتبه المنتج الراحل على صفحته بموقع "فيس بوك": "عندى حاجة مش طبيعية من امبارح.. كل شوية بنسى كل حاجة وأولهم القراية والكتابة وأرجع كويس تاني زى دلوقتي.. ادعولي".

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى.

وكان آخر اعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.