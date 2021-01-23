إقامة مهرجان كان السينمائي في يوليو المقبل

تعتزم إدارة مهرجان كان السينمائي إقامة الحدث السنوي بشكل مادي في شهر يوليو المقبل، بدلًا من موعده الأصلي في مايو، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.

وذكر تقرير نشره موقع "فارايتي"، أن اللجنة المنظمة ستقرر نهاية الشهر الجاري ما إذا كان سيحتفظ المهرجان بمواعيد إطلاقه الرسمية أو تأجيله للموسم الصيفي ليصبح خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو.

وتم إلغاء نسخة العام الماضي من مهرجان كان السينمائي، لكنه كشف عن قائمة اختياراته الرسمية والتي ضمت 54 فيلما حملوا شعار المهرجان، كان من بينها الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، و"ستاشر" للمخرج سامح علاء، الذي حصد السعفة الذهبية كأفضل شريط قصير.