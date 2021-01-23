بإطلالة عميقة.. هنادي مهنا تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هنادي مهنى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هنادي مهنى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وعميقة، حيث اعتمدت على جاكت أسود ونظرة عميقة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن هنادي مهنى عرض لها مؤخرا مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.