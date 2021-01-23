مي كساب تطالب نقابة الموسيقيين بتحويل اسم "المهرجانات إلى الراب الشعبية"

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أحمد جودة - القاهرة - تطالب الفنانة مي كساب، نقابة المهن الموسيقية بإنشاء شعبة جديدة تحت عنوان"الراب الشعبية" وذلك على هامش حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي.



وقالت مي، ردًا على سؤال الإعلامي عمرو الليثي،:" لو كنتي نقيب المهن الموسيقية ما هو أول قرار ستطبقيه"؟.



لترد مي، عليه،:" كنت هعمل شُعبة جديدة تحتو عنوان"الراب الشعبي" دون استحياء أو تخوف من تعرضي لانتقادات، لأنه خلاص بقى موجود عالساحة".