ريهام حجاج تغازل زوجها في عيد ميلاده وتنشر 9 صور رومانسية تجمعهما

ريهام حجاج احتفلت بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي يوافق يوم 23 يناير الجاري، حيث وجهت الفنانة المصرية رسالة رومانسية له في هذه المناسبة.

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد حلاوة

ريهام حجاج نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور رومانسية تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك احتفالا بعيد ميلاده، وأظهرت الصور مدى العلاقة القوية التي تجمع الفنانة المصرية بزوجها رجل الأعمال، حيث امتدحته واعتبرته أحد أعز أصدقائها كما أكدت أنه يمثل كل شيء في حياتها، فكتبت ريهام حجاج على الصور التي نشرتها تعليقا قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد لحبي وأعز أصدقائي ونصفي الثاني، وكل شيء في حياتي كلها، أنا أحبك إلى الأبد".

النجوم يهنئون ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها

ريهام حجاج قدم لها العديد من زملائها في الوسط الفني التهنئة بهذه المناسبة حيث كتبت الفنانة عبير صبري تعليقا قالت فيه: "ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض"، بينما علقت كذلك الفنانة التونسية ساندي علي وكتبت: "عيد ميلاد سعيد"، كما تفاعل كذلك مع الصور التي نشرتها ريهام حجاج كل من الفنانة سميرة سعيد، والإعلامية بوسي شلبي.

ريهام حجاج تلقت خلال الساعات الماضية هدية مميزة من شقيقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بمناسبة مسلسلها الجديد "كل ما بنفترق" ونشرت الفنانة المصرية صورة من الرسالة التي وجهتها لها شقيقة زوجها والتي قالت فيها: "مبروك المسلسل يا رورو يا جميلة، أنا متأكدة أن ربنا هيوفقك وهتكسري الدنيا، بحبك أوي أوي"، وعلقت ريهام حجاج علي هذه الرسالة فكتبت: "أحلي مفاجأة في الدنيا، من أحلى أخت وحبيبتي وصاحبتي وأغلي الناس عندي، بحبك أوي يا لولو ربنا يخليكي ليا، وما يحرمناش منك أبدا يا حبيبة قلبي".

ريهام حجاج تبدأ تصوير أحدث أعمالها الدرامية

ريهام حجاج بدأت خلال الفترة الماضية تصوير أحدث أعمالها الدرامية التي من المقرر أن تشارك بها في شهر رمضان 2021، ويحمل المسلسل الجديد اسم "كل ما نفترق" ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم الفنان عمرو عبد الجليل، وكذلك الفنانة رانيا يوسف التي تعتبر إحدى ضيوف شرف المسلسل، الذي يشارك فيه أيضا كل من الفنان أحمد فهمي، ورحاب الجمل، والفنانة آيتن عامر، وطارق عبدالعزيز، والعمل من تأليف أحمد وائل، ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج قد شاركت في شهر رمضان الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنان خالد النبوي، ومحمود حميدة، وحقق المسلسل وقت عرضه نجاحا كبيرا.