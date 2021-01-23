المشاهير ينعون المنتج الشاب ميدو منيب وتغريدته الأخيرة تكشف مرضه الخطير

ميدو منيب المنتج الموسيقي المصري توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر تعرضه لنزيف في المخ، وقد نعى المنتج الراحل العديد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

مروة ناجي تنعى المنتج الراحل ميدو منيب

مروة ناجي نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة نعت فيها المنتج ميدو منيب الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ41 عاما، وهو نجل شقيق الفنان الراحل أحمد منيب، ووصفت مروة ناجي رحيل ميدو منيب بالخبر الصادم الذي لا تستطيع أن تستوعبه، وعبرت عن حزنها لفقدانه، كما دعت لها بالرحمة فكتبت مروة ناجي: "البقاء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنعى ببالغ الحزن والأسى أخى وصديقى الطيب ميدو منيب، فعلا خبر وفاتك وجعلى قلبى وأثرت فيه أوى يا ميدو، ومصدومة ومش قادرة استوعب لكن متعزش على اللى خلقك.. هتوحشنا يا غالى، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

النجوم يودعون المنتج ميدو منيب

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هيثم سعيد من النجوم الذين نعوا المنتج الراحل ميدو منيب حيث نشر عبر حسابه على "فيس بوك" رسال قال فيها: "لله الأمر من قبل ومن بعد توفى إلى رحمة الله الصديق المنتج ميدو منيب اللهم ثبته عند السؤال و يمن كتابه و يسر حسابه إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما نشر المخرج اسلام الفولي رسالة نعى فيها المنتج الراحل فكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء لله فى وفاة صديقى المنتج المحترم ميدو منيب ..ربنا يرحمك يا ميدو يا حبيب قلبى".

شيرين عبدون الفنانة الشابة نعت عبر حسابها على "فيس بوك"المنتج الراحل وطلبت كذلك الدعاء له، فكتبت: ارجوا الدعاء بالرحمه للمنتج ميدو منيب.. الله يرحمك ويغفرلك يارب مش مصدقه والله كان بينا شغل ومحصلش بينا نصيب بس كنت بحترم حضرتك جدا الله يرحمك يارب".

آخر ما كتبه المنتج ميدو منيب قبل رحيله

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مدين الملحن الموسيقي نعى أيضا المنتج الراحل فكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "انا لله وانا اليه راجعون وفاة صديقي المنتج ميدو منيب ربنا يرحمه و يغفرله و يجعله من أهل الجنة، و يجعل سيرتك الطيبة و قلبك الابيض في ميزان حسناتك ارجوكم ادعواله بالرحمه والمغفره وربنا يصبر ولدته"، وقد أقيمت صلاة الجنازة على المنتج الراحل ظهر اليوم ومن المقرر أن يدفن في مقابر أسرته بالعاصمة المصرية القاهرة.

المنتج ميدو منيب قد طلب من أصدقائه خلال الأيام الماضية أن يدعوا له من أجل تجاوز وضعه الصحي، حيث كشف عن تعرضه لنزيف في المخ،وكان آخر ما كتبه عبر حسابه على "فيس بوك: "شكلها نزيف فى المخ تانى . الحمدلله"، في إشارة إلى تعرضه لنفس الأزمة الصحية من قبل، وكان آخر عمل قام بإنتاجه ميدو منيب أغنية "روح وانساني" للمطربة مونيكا، كماقام بإنتاج العديد من الأعمال الموسيقية لمجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة شذى، ورنا سماحة، وساندي.

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