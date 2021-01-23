ريم عبدالله تشتبك مع متابعة دعت عليها بحرقة القلب لأن زوجها معجب بها !

ريم عبدالله الممثلة السعودية تصدرت حسابات السوشيال ميديا محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد اشتباكها مع احدى المتابعات التي دعت عليها في تدوينة بسبب زوجها المعجب بها.

ريم عبدالله تشتبك مع متابعة بسبب اعجاب زوجها بها

وفي التفاصيل، فإن الفنانة الممثلة السعودية ريم عبدالله كشفت لمتابعيها عبر سناب شات عن صدمتها بتعليق وردها من احدى المتابعات لها وهي تدعو عليها بأن "يحرق الله قلبها بكونها السبب في اعجاب زوجها بها" حيث كتبت لها المتابعة :"الله لا يوفقك يا شيخة، من يوم ماطلعتي التمثيل وزوجي معجب فيك وكل يوم يتابعك.. إن شاء الله ربنا يحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي".

الفنانة ريم عبد الله لم تسكت على دعاء المتابعة عليها بشكل صادم وسلبي فكتبت لها: "بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي .. ثم المثل يقول امسكوا تيسكم ما تيجيه.. و كملوا أنتوا الباقي" مضيفة إيموجي الوجه الضاحك بالدموع.

وتفاعل الجمهور مع الرد والرد المقابل وانقسمت ارائهم بين من لام المتابعة على كلامها القاسي حق بالفنانة ريم عبدالله والتي لا ذنب لها بإعجاب زوج الأولى بها، وبين من توجه بالانتقاد لريم عبدالله لإنجرافها بالرد على هذه المتابعة بهذه الطريقة، بينما اعطى آخرون الحق لريم عبدالله بالرد على المتابعة بالطريقة التي تشاء بكونها استفزتها بشكل كبير.

ريم عبدالله في الجزء الثاني من "عندما يكتمل القمر"

على صعيد فني، بدأت منصة شاهد في عرض المسلسل السعودي "عندما يكتمل القمر" في جزئه الثاني والذي تشارك فيه الممثلة السعودية ريم عبدالله حيث تؤدي دوراً مهماً وجريئاً بشخصية "فلوة" في ظل صراع محموم ومطاردات بين عالمي الجن والإنس.

وقالت ريم عبدالله في تصريحاتها بأن الجزء الثاني من المسلسل يحمل خطوطا وأحداثا فنية جديدة تدخل ضمن إطار من التشويق والإثارة والرعب، وهي امتداد للأحداث التي تم تناولها في الجزء الأول من العمل.

المسلسل من كتابة علاء حمزة وإخراج عمر الديني وبطولة ريم عبدالله، وفيصل العمري وميلا الزهراني وميسون الرويلي وأحمد الرشيد، وبمشاركة خالد صقر ومحمد الطويان وآخرين.