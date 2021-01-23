إصابة الفنانة العمانية أمينة عبدالرسول في حادث سير مروع

الفنانة فخرية خميس كشفت عن تعرض الفنانة العمانية أمينة عبدالرسول لبعض الإصابات، نتيجة حادث سير مروع نقلت على إثره إلى المستشفى، ودعت الفنانة فخرية خميس بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة.

تعرض الفنانة أمينة عبدالرسول لحادث سير مروع

فخرية خميس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" تسجيل صوتي للفنان والكاتب العماني محمود عبيد يؤكد فيه تعرض الفنانة أمينة عبدالرسول لحادث سير، وأكدت الفنانة فخرية خميس أنها تواصلت مع الفنانة الكبيرة من أجل الاطمئنان على حالتها والتي أكدت أنها باتت مستقرة وخرجت من المستشفى، لكنها تعاني من بعض الرضوض، فكتبت فخرية خميس تعليقا على الفيديو قالت فيه: "لطفك ورحمتك يارب من شوي بس والله عرفت عن طريق الدكتور الفنان النجم طالب محمد، تعرض الفنانة القديرة والنجمة العمانية الأخت والصديقة الوفية أمينة عبدالرسول لحادث سيارة، وعلى طول اتصلت فيها لله الحمد والشكر طمنتني عن حالتها وهي حاليا في المنزل، تعاني من رضوض نتيجة الحادث".

فخرية خميس تساند الفنانة أمينة عبدالرسول

فخرية خميس تمنت الشفاء العاجل للفنانة أمينة عبدالرسول ودعت لها من أجل تجاوز هذه الأزمة، كما تمنت كذلك شفاء لشقيقها حسين خميس الذي يعاني من مرض نادر ويخضع لفترة علاج في الخارج فكتبت فخرية خميس: "الله يخفف عليش حبيبتي الغالية ام زهير ماعليش شر يارب اجر وعافية يالحبيبة الله يطول في عمرش واسرتش الكريمة يارب.. يا ارحم الراحمين يا أكرم الأكرمين بإسمك العظيم الاعظم ان تشفيها وتعافيها، وتشفي اخي الدكتور حسين خميس العجمي وإبنه يوسف وتعودهم بالسلامة يارب مشافين معافين يا الله اسألك يا الله ان تشفي كل مريض وترحم كل ميت ياذو الجلال والاكرام يا غفور ياشكور يارؤوف دعواتكم احبتي الكرام وجميع أيامكم يارب خير وسلام ومحبة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

أهم أعمال الفنانة العمانية أمينة عبدالرسول

الفنانة أمينة عبدالرسول بدأت حياتها المهنية في العمل بالإذاعة العمانية كمخرجة، ثم بدات رحلتها مع عالم الفنان حيث شاركت خلال مسيرتها الفنية الطويلة في عشرات الأعمال العمانية والخليجية، وكانت إحدى بطلات فيلم "البوم" الذي يعد من أولى الأعمال السينمائية التي تم إنتاجها في عمان، كما كان أول عمل مسرحي لها في عام 1974، ثم قدمت العديد من الأعمال الدرامية، ويعتبر مسلسل "مجرد لحظات" الذي تم إنتاجه في عام 2019، من آخر الأعمال التي شاركت أمينة عبدالرسول في بطولتها كما شاركها فيه كل من الفنان صالح زعل، و فخرية خميس، و عصام الزدجالي، و نيفين ماضي، ووفاء مكي، وشبير العجمي، والعمل من تأليف بهية الشكيلية، وإخراج عارف الطويل.