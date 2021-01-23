سارة أبي كنعان سعيدة بـThe Fixer وفيلمها Broken Keys ينافس في Golden Globes!

تشارك الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان في بطولة المسلسل اللبناني The Fixer الذي يعرض على منصة "شاهد" العربية. وتقول سارة في تصريحات خاصة إنّ العمل يختلف عن الأعمال العربية التي تمتد على مدى 30 حلقة، بل هو يشبه إلى حدّ ما الأعمال الأجنبية، ويتضمن ثماني حلقات. وتضيف أنّ العمل درامي وتشويقي في آن، كما يتخلله بعض المواقف الكوميدية، وهي تؤدي فيه دور "مايا"، الشخصية الجديدة التي لم تقدمها النجمة الشابة من قبل. وفي هذا السياق، تقول سارة إن "مايا" قد تكون امرأة سيئة، لكنها أم في المقام الأول، وابنها هو نقطة ضعفها، وهي تفعل المستحيل من أجل الحفاظ على سلامته. ولا شكّ في أنّ هذا الدور تطلب العمل عليه بدقة واحترافية، وهي تقمصت جانباً من شخصية والدتها لتأدية دورها في العمل الجديد، حتى أنها استعانت ببعض التعابير التي ترددها والدتها على مسمعها للتواصل مع ابنها بالعمل بسلاسة وطبيعية. لكن يبدو أنّ كل امرأة تحمل في مكنوناتها غريزة الأمومة، حسب تصريح النجمة، إذ غالباً ما يساهم المجتمع الشرقي في تأجيج هذه المشاعر لدى المرأة العربية. وتضيف سارة أنّ "مايا" تمارس رياضة الملاكمة، وهذه رياضة لم تمارسها صاحبة الدور من قبل، ويعتبر هذا الأمر من جماليات مهنة التمثيل التي تدفعك إلى غوص تجارب جديدة لا تمس بطبيعة الممثل.

يشار إلى أن العمل من تأليف فراس أبو فخر ودانيال حبيب، وإخراج مارك عيد وزاهي فرح، فيما تتوّلى شركة Last Floor Productions مهمّة الإنتاج. ويشارك في بطولته بديع أبو شقرا، ديامان بو عبّود، وسام صليبا وجنيد زين الدين، إلى جانب مجموعة من الفنانين الضيوف، أمثال: زينة مكي، فؤاد يمّين، ماريتا الحلاني، وسام فارس وغيرهم.

وفي سياق آخر، تشعر سارة بامتنان كبير تجاه اختيار الفيلم الطويل Broken Keys (مفاتيح مكسورة) للمخرج جيمي كيروز، والذي رشحته وزارة الثقافة اللبنانية، لتمثيل لبنان في أوسكار 2021. وتؤكد أنها تجربة استثنائية لاسيما أنها أيضا تجربتها الأولى في التمثيل في الأفلام الروائية الطويلة.

ويحكي فيلم "مفاتيح مكسورة" عن عازف موسيقى تنكسر مفاتيح البيانو الخاصة به خلال الحرب، ويعجز عن إصلاحه بسبب تحريم تنظيم "داعش" للموسيقى. ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الممثلين اللبنانيين وفي مقدمهم طارق يعقوب وعادل كرم وبديع أبو شقرا ومنير معاصري ورولا بقسماتي وغيرهم. بينما تطمح سارة في العمل إلى تحقيق أحلامها رغم الظروف الصعبة المفروضة عليها من قبل التنظيم.

وتتمنى سارة أن يحقق الفيلم الفوز في حفل الأوسكار، علماً أنه ينافس في النسخة الجديدة من حفل "غولدن غلوب" التي تقام في 28 فبراير المقبل، إلى جانب ستة أعمال عربية في فئة الأفلام الأجنبية.

وتشارك سارة أيضا في المسلسل الرمضاني المقبل "داون تاون"، قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس وإخراج زهير أحمد قنوع. ويلعب البطولة مجموعة واسعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين والعرب مثل سامر اسماعيل، أمل بوشوشة، كارمن لبس، ستيفاني صليبا، يوسف حداد، وسام صليبا، هبة نور، وغيرهم.