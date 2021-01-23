بعد رحيل والدها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة هبة مختار

هبة مختار هي مطربة مصرية وعملت كمزيعة تلفزيونية، في عام 2003 طرحت أول أغنية وفيديو كليب لها بتوزيع حميد الشاعري بعنوان "ما تفكرش فيا" تزامنا مع عيد الحب.
وأصدرت ألبوم في نفس السنة بعنوان "لسه بتفكر" بمجموع 10 أغاني وهي: "ألفت نظره" و "ما تفكرش فيا" و "لازم أحبك كده" و "لسه بتفكر فيها" و "معاك رؤيات" و "اقوله إني روحي فيه" و "خليني على بالك" و "حياتي معاك" و " يسعد أيامك يا علي" و "سميني على أسمك". وصورت هبة من هذا الألبوم ثلاث فيديو كليبات لأغاني : "ألفت نظره"، "يسعد أيامك" و "ما تفكرش فيا". من آخر أعمال هبة فيديو كليب أغنية "قلبي إلي بحبك".
يذكر أن طرحت هبة مختار، عيد الحب الماضي أغنية "سيد الرجالة" وهي من كلمات محمد جشم، ولحن سامر أبو طالب، والتوزيع الموسيقي لعمرو إسماعيل.
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