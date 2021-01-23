في مثل هذا اليوم.. ميلاد الراحل خالد صالح والفنان أحمد راتب

تحل اليوم 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل خالد صالح، والذي رحل عن عالمنا 25 سبتمبر 2014 عن عمر ناهز الـ 50 عاما. الفنان الراحل خالد صالح، قام بإجراء عملية تغيير لصمام القلب قبل وفاته، بمركز مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، واستغرقت العملية عدة ساعات، ثم تم نقله بعدها إلى غرفة العناية المركزة، وساءت حالته الصحية، قبل أيام من الوفاة، حتى لقي وجه ربه الكريم صباح يوم 25 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا. وقام خالد صالح، بإجراء جراحة معقدة بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان بعد معاناة طويلة مع أمراض شرايين وصمامات القلب، أمضى بسببها أكثر من ثلاثة أسابيع بالمركز داخل العناية المركزة قبل إجراء الجراحة لتحضيره؛ نظرا لخطورة حالته وتعقد الإجراء الجراحى المطلوب. وقد تم نقله بعد إجراء جراحة مطولة بقيادة الدكتور مجدى يعقوب إلى غرفة العناية المركزة، حيث مكث بها ستة أيام تحت إشراف دقيق وملاحظة مستمرة من الفريق الطبي بالمركز، نظرا لخطورة حالته. وكشف الفنان الراحل خالد صالح من خلال لقاء تلفزيوني له، قبل رحيله، أنه يعاني من مشاكل في القلب منذ الصغر وأجرى عملية في قلبه وهو يبلغ من العمر 35 عاما. وفي عام 2014 أثناء تصوير مسلسله الأخير قبل وفاته شعر "خالد" بالتعب الشديد وحصل علي إجازة لإجراء الفحوصات اللازمة وذهب لأحد المراكز التابعة للدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية "قلب مفتوح، ولكن تدهورت صحته ودخل العناية المركزة حتى إجراء العملية وتوفي فور خروجه من غرفة العمليات. رحل خالد صالح بنفس مرض شقيقه الأكبر "انسان" الذى كان يرتبط به كثيرا حتى عند وفاته تعرض صالح لأزمة نفسية.

ميلاد سعيد عبد الغني

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان سعيد عبد الغني، وذلك عقب أيام من ذكرى وفاته، فقد ولد الراحل عام 1938، ونشأ في قرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية. بدأ الراحل سعيد عبدالغني حياته صحفيًا بقسم الحوادث، ثم انتقل لقسم الفن حتى أصبح رئيس القسم، تزوج من شقيقة الفنانة زهرة العلا. ومن بين أشهر أعمال الفنان الراحل مسلسل "القاهرة ترحب بكم"، فيلم "الشطار"، فيلم "مهمة في تل أبيب"، فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، مسلسل "نصف ربيع الآخر"، فيلم "حبيبي دائمًا"، مسلسل "الباحثة"، ومسلسل "الأفعى"، مسرحية "المهزلة الأرضية". وقد أصيب الفنان سعيد عبدالغني بالتهاب رئوي حاد في ديسمبر 2018، ومنع الأطباء الزيارة عنه لخطورة حالته، وكان ابنه الفنان أحمد سعيد عبد الغنى حريصا على ألا تذاع أخبار عن مرض والده حتى لا يقبل محبوه وزملاؤه من الوسط الفنى لزيارته، ما قد يشكل ضررا على حالته الصحية، لكنه طلب الدعاء له من جميع محبيه. وعن حبه للون الأبيض قال أحمد سعيد عبد الغني ان والده عقب صدمة نكسة 67، وعودته غير أشياء كثيرة في حياته، وأصبح اللون الأبيض أساسيا في حياته، وكانت غرفته ومكتبه باللون الأبيض، وتابع: "في موضوع اللبس الأبيض، أنا اللي كنت بتعب في شراء الملابس، أي جاكيت أبيض كنت اشتريه له". ميلاد الراحل عزيز عثمان

تحل اليوم السبت 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزيز عثمان الذي اشتهر بالعديد من الأدوار الكوميدية . تزوج الفنان الراحل عزيز عثمان من الفنانة ليلى فوزي على الرغم من اعتراض والدها بسبب فرق العمر، إلا أن الفنانة الراحلة أصرت على الموافقة حتى تتمكن من دخولها عالم الفن والتخلص من تحكمات والدها والتي كانت تعوقها . ولم تستمر تلك الزيجة طويلا وطلبت ليلى فوزى، الطلاق بعد عامين من الزواج، ورفض "عزيز عثمان" فى البداية تلبية طلبها إلا أنه وافق بعد إصرارها ليتوفى بعدها بأيام فى 24 فبراير عام 1955، عن عمر ناهز 62 عاما.

ميلاد الفنان أحمد راتب

تحل اليوم السبت، 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني الطويل. وتعرض أحمد راتب، قبل أسبوع من وفاته وتحديدا بعد عرض مسرحيته الأخيرة "بلد السلطان" لأزمة قلبية، نتيجة خطأ طبي تعرض له قبل وفاته بعدة أشهر ودخل على أثره المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وكان الراحل قد أصيب ببعض الآلام في الصدر، وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة، وكان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان". ووصف الطبيب له بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها، لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديدًا بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمنًا له.

ميلاد ريم أحمد