حرص الفنان أحمد زعيم، على توجيه رسالة لرجال الشرطة بمناسبة إقتراب عيدهم.
قال أحمد زعيم في تصريح لـ "دوت الخليج":عايز أبدأ كلامي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنِ صنع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَجَازُوهُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ مُجَازَاتِهِ فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ"".
وتابع قائلًا: "من هنا عايز أشكر كل رجال الشرطة في عيدهم واقولهم ربنا يحميكم وتفضل مصر في ظل حماية ربنا سبحانه وتعالى أولا وفي حمايتكوا ثانيًا ومش عايز انسى اعزي أهالي رجال الشرطة وأدعي للمصابين منهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد زعيم لأبناء الشرطة: ربنا يحميكم وتفضل مصر في أمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.