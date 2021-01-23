أحمد زعيم لأبناء الشرطة: ربنا يحميكم وتفضل مصر في أمان

حرص الفنان أحمد زعيم، على توجيه رسالة لرجال الشرطة بمناسبة إقتراب عيدهم.

قال أحمد زعيم في تصريح لـ "دوت الخليج":عايز أبدأ كلامي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنِ صنع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَجَازُوهُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ مُجَازَاتِهِ فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ"".

وتابع قائلًا: "من هنا عايز أشكر كل رجال الشرطة في عيدهم واقولهم ربنا يحميكم وتفضل مصر في ظل حماية ربنا سبحانه وتعالى أولا وفي حمايتكوا ثانيًا ومش عايز انسى اعزي أهالي رجال الشرطة وأدعي للمصابين منهم".