أحمد حسن راؤول لـ"الفجر الفني": "أتعاون مع الكينج في أغنية جديدة"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشاعر الغنائي احمد حسن راؤول، عن سعادته بردود الأفعال حول أغنيته الجديد "باب الجمال" لـ الكينج محمد منير الذي تم طرحها خلال أيام ضمن ألبومه الجديد،، وهى من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وقال أحمد حسن راؤول، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، بانه تعاون مع الكينج محمد منير في أغنية جديدة منفصلة عن الألبوم المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم للأغنية.

والأغنية سيتم تصوريها على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات احمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أكرم فاروق.