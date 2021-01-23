نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن راؤول لـ"الفجر الفني": "أتعاون مع الكينج في أغنية جديدة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشاعر الغنائي احمد حسن راؤول، عن سعادته بردود الأفعال حول أغنيته الجديد "باب الجمال" لـ الكينج محمد منير الذي تم طرحها خلال أيام ضمن ألبومه الجديد،، وهى من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.
وقال أحمد حسن راؤول، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، بانه تعاون مع الكينج محمد منير في أغنية جديدة منفصلة عن الألبوم المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم للأغنية.
والأغنية سيتم تصوريها على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات احمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أكرم فاروق.
ومن ناحية أخرى أعاد القائمون على أغنية "فينك يا حبيبى" للنجم محمد منير بث الأغنية مرة أخرى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما تم حذفها، بسبب امتلاك شركة صوت الدلتا لحقوق عرضها أى بيعها أو تسجيلها، حيث تم التصالح بين صوت الدلتا وبين الشركة المنتجة للأغنية أمس، ومن ثم فقد تم إعادة عرض الاغنية مرة أخرى، وهى فى الأصل للفنان الراحل بحر أبو جريشة.
ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.