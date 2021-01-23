نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة أحمد زاهر.. مي عمر تنشر صورة جديدة لها من كواليس مسلسل لؤلؤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة مي عمر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان أحمد زاهر من كواليس مسلسل "لؤلؤ"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.