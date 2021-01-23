نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حكيم ضيف أمير كرارة في أول حلقه بالموسم الرابع بـ"سهرانين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان حكيم، ضيف أول حلقة بالموسم الرابع ببرنامج "سهرانين"، لـ الفنان أمير كرارة، وذلك اليوم، السبت الموافق 23 يناير في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر شاشة قناة "ON".

حيث يكشف المطرب حكيم خلال اللقاء عن بداياته في الوسط الفن، والصعوبات التي واجهها، وموقفه من النجاحات التي حققها لاحقا، والداعمين له من الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني، ويقدم العديد من الأغنيات خلال الحلقة، ويتشارك الغناء مع أمير كرارة.