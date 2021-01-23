منى زكي تبهر جمهورها بصور أثناء ممارستها للرياضة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منى زكي، عدد من الصور أثناء ممارستها الرياضة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "زكي" في اصلور وهي تستمتع بأشعة الشمس أثناء ممارستها الرياضة ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من الجماهير.

يذكر أن آخر أعمال النجمة منى زكى فيلم "الصندوق الأسود" بطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى.

والجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد حلمي مع زوجته منى زكي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث ظهر وهو يضع رأسه على رجل "زكي" على الأريكة.