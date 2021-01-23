نادية الجندي تكشف سبب عدم مشاركتها في أعمال سينمائية

وقالت "الجندي" في تصريحات صحفية أن السينما تغيرت كثيرا عن ذي قبل، حيث تدهور حالتها، ولن تشارك في أعمال سينمائية حتى تعود السينما لما كانت عليه سابقا.

وتابعت "الجندي" أن عدد كبير من الأفلام يتم ضخها في السينمات ولكن نادرا أن تجد ربع هذه الأعمال جيد.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف.