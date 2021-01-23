شاهد.. أوس أوس يشارك متابعيه بصورة مع حمو بيكا وعلى ربيع

وعلق اوس اوس على الصورة قائلا " نورنا نجم المهرجانات الاسكندرانى العسل ابو قلب طيب حمو بيكا".
مسرحية صباحية مباركه كل جمعه علي مسرح جراند نايل تاور " .
"صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،
المسرحية تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.
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