محمد عبدالرحمن: أنا أهلاوي وهذه رسالتي للزملكاوية.. فيديو

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن تشجيعه للنادى الأهلى وحبه الشديد للفريق الأحمر.
وقال محمد عبدالرحمن، خلال لقاء في كواليس مسرحيته "هابي نيو نيير بالعربي، مع برنامج "عين اون لاين" مع شيرين سليمان الذي يعرض عبر YouTube: "الحمد لله أنا أهلاوي ومضطرين نستحمل أصدقائنا الزملكاوية".
ويشارك محمد عبد الرحمن فى مسرحية "هابى نيو نيير بالعربى" كل من بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج مجدي الهواري.
ويؤدي محمد عبد الرحمن شخصية "رستم"، محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجأ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.
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