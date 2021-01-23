شاهد: سهر الصايغ في كواليس عائلة الحاج نعمان

تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد "عائلة الحاج نعمان 2"، وشاركت جمهورها بنشر صورة من كواليس العمل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام ".
وظهرت سهر الصايغ في الصورة رفقة الفنانة لقاء سويدان والنجم تيم الحسن، وعلقت عليها قائلة: " عائله _الحاج_ نعمان الجزء التاني علي Mbc".
"عائلة الحاج نعمان" يتناول عددا من القضايا العائلية فى إطار اجتماعى، فيقدم نموذجين لاثنين أولاد عم، أحدهما غنى ويجسد دوره الفنان صلاح عبدالله، والآخر شديد البخل ولكنه خفيف الظل ويجسد دوره الفنان أحمد بدير.
المسلسل بطولة تيم الحسن، صلاح عبدلله، أحمد بدير، سهر الصايغ، هبة مجدى، حازم سمير، صفاء الطوخى، محسن منصور، فاطمة الناصر، لقاء سويدان، ميرنا نور الدين، منال سلامة، سماح السعيد، ومجموعة من الشباب منهم ياسين السقا، ورابى سعد، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة المتحدين للمنتج صادق الصباح.
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